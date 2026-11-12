Bodrum'da Muhammet Koyabakan'ın öldüğü kavgada yeni detay! Tutuklanan Joao Grant Franco ABD'de ünlü çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin tutuklanan Portekizli yat kaptanı Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayımlanan ünlü televizyon programı "Below Deck"te 4 sezon boyunca yer aldığı ortaya çıktı. Koyabakan'ın ölümüne neden olan kavgayla ilgili Franco ve kardeşi Carlos Campbell Franco tutuklandı. İfadelerinde suçlamaları reddeden iki kardeş, saldırıya uğrayan tarafın kendileri olduğunu savundu. Carlos Franco, ağabeyinin Koyabakan'a vurmadığını, 17 yaşındaki gencin dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini öne sürdü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin tutuklanan Portekiz uyruklu yat kaptanı Joao Grant Franco'nun (36), ABD'de yayımlanan "Below Deck" adlı televizyon programında 4 sezon boyunca yer aldığı ortaya çıktı.
Olay, 7 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Bodrum'un Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Portekiz uyruklu Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, iddiaya göre alkollü şekilde geldikleri işletmede küfürlü konuşmaya başladı.
İki kardeş ile işletmede bulunan 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan ve E.K. (28) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kavga sırasında Muhammet Koyabakan'ın aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek başını merdivene çarptığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Koyabakan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koyabakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen 9 Kasım'da hayatını kaybetti.
JOAO GRANT FRANCO VE KARDEŞİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Güvenlik kameralarına da yansıyan kavganın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Joao Grant Franco, kardeşi Carlos Campbell Franco ile Y.A. ve F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Joao Grant Franco ve Carlos Campbell Franco, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FRANCO ABD'DE ÜNLÜ ÇIKTI
Bodrum'da yaşanan ve uluslararası alanda da gündeme gelen olayın ardından tutuklanan Joao Grant Franco'nun televizyon geçmişi ortaya çıktı.
Özel yatlarda kaptanlık yapan Portekizli Franco'nun, ABD'de yayımlanan "Below Deck" adlı reality şov programında 4 sezon boyunca yer aldığı belirlendi.
1 Temmuz 2013'te yayın hayatına başlayan programda Franco'nun kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak görev yaptığı belirtildi.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Olayla ilgili soruşturma sürerken tutuklanan iki kardeşin emniyette verdikleri ifadelerin ayrıntıları da ortaya çıktı.
Özel yatlarda kaptanlık yaptığını belirten Joao Grant Franco, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kavgada saldırıya uğrayan tarafın kendileri olduğunu ileri süren Franco, suçsuz olduğunu savundu.
Kardeşi Carlos Campbell Franco da ifadesinde kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini öne sürdü.
"AĞABEYİM VURMADI, DENGESİNİ KAYBETMİŞ OLABİLİR" SAVUNMASI
Carlos Campbell Franco, ağabeyi Joao Grant Franco'nun Muhammet Koyabakan'a vurmadığını ileri sürdü. Koyabakan'ın kavga sırasında dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini iddia etti.
Muhammet Koyabakan yere düştükten sonra kendisinin de vurmadığını savunan Carlos Franco, aksine yaralı gence yardım etmeye çalıştığını öne sürdü.
Olay sırasında alkollü olduklarını da kabul eden Carlos Franco, ağabeyi Joao Franco'nun kavgayı ayırmak için "dur, dur" diyerek araya girmeye çalıştığını ancak karşı tarafın saldırmayı sürdürdüğünü iddia etti.
17 yaşındaki Muhammet Koyabakan'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma devam ediyor.