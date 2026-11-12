İki kardeş ile işletmede bulunan 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan ve E.K. (28) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, 7 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Bodrum'un Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Portekiz uyruklu Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, iddiaya göre alkollü şekilde geldikleri işletmede küfürlü konuşmaya başladı.

Bodrum'daki kavgada Muhammet Koyabakan tutuklandı (Foto: DHA)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında Muhammet Koyabakan'ın aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek başını merdivene çarptığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Koyabakan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koyabakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen 9 Kasım'da hayatını kaybetti.

JOAO GRANT FRANCO VE KARDEŞİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan kavganın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Joao Grant Franco, kardeşi Carlos Campbell Franco ile Y.A. ve F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Joao Grant Franco ve Carlos Campbell Franco, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.