Marcao: İyi bir insan değildim

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Sevilla'da sürdüren Marcao, yaşadığı sakatlıklardan dolayı 2 zor yıl geçirdiğini ve psikolojik destek aldığını açıkladı. Kulübünün televizyonuna konuşan deneyimli stoper "Yaşadığım sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim. Ailem yardım etti. Sonra da psikoloğa gittim. Başta saçmalık olduğunu düşünüyordum ama; iyi bir insan değildim" dedi.

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