Jelert için Premier Lig iddiası

Galatasaray'ın Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Elias Jelert için flaş iddia gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı sağ bekin 3 İngiliz takımının potansiyel transfer tercihi olabileceği ileri sürüldü. Genç oyuncunun; Ipswich Town, Everton, West Ham United'ın takibinde olduğu öne sürüldü. Elias Jelert, Premier Lig takımlarının dikkatini çeken en iyi 20 İskandinav oyuncudan biri olarak gösteriliyor. İngiliz basınındaki haberde; Danimarkalı ismin Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı ancak; yeteneğinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği söylendi. Sarı-Kırmızılı takımda 10 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu; 341 dakika sahada kalırken henüz skor katkısı yapamadı.

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