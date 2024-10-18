DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN

Doping cezasında indirim aldıktan sonra önümüzdeki dönemde tekrar futbola dönmeye hazırlanan Paul Pogba, geri dönüşü için iddialı açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, eski günlere dönmek için çok istekli olduğunu belirtti. Juventus'un orta sahası, A Milli Futbol Takımımız'da da müthiş başarılara imza atan Juventus'taki takım arkadaşı Kenan Yıldız'a övgü dolu sözlerde bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında 10 numaranın verildiği Yıldız için önemli açıklamalarda bulundu. Pogba, "Kenan Yıldız, 10 numaralı formayı hak ediyor. Şu anda dünyanın en iyi gençlerinden biri. Kenan'ı ilk kez antrenmanda gördüğümde 'Aman Tanrım, bu çocuğun A takım kadrosunda kalıcı olması lazım' dedim. Onu seviyorum, o özel biri" ifadelerini kullandı. Fransız yıldız, "Ceza aldığım zaman gerçek hayatı öğrendim. Hayatın ne olduğunu işte o an anladım. İnsanlar benden kaçıyordu. Sürekli etkinliklere davet edilirdim. Artık 'Pogba'yı kullanamayız' diyorlardı. Arkadaşlarım... Arkadaşlarım eskisi gibi aramıyordu. Hayatı öğrendim" açıklamasını yaptı.

MOURİNHO İLE İLİŞKİMİZ BİR ÇİFTİN İLİŞKİSİ GİBİYDİ

Pogba, Mourinho için, "Mourinho'ya saygı duyuyorum, onu görsem sarılırım. Onunla konuşmam gerek. İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum" sözlerini sarf etti.