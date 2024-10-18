Chamberlain’e ada kancası

Sezon başında Beşiktaş yönetiminin tüm çabalara rağmen takımdan gönderilemeyen Alex Oxlade Chamberlain konusunda belirsizlik sürüyor. Teknik direktör Bronckhorts'un henüz hiçbir maçta forma şansı vermediği İngiliz yıldızla ilgili sevindirici bir iddia geldi.

ALTYAPISINDAN YÜKSELDİ

Chamberlain'i ara transfer döneminde kadrosuna katmak için eski takımı Southampton'ın harekete geçtiği belirtiliyor. Ancak Premier Lig ekibinin yıldız futbolcunun maaşıyla ilgili nasıl bir teklif yapacağı merak konusu. Chamberlain'in 3.5 milyon Euro'ya yakın garanti ücreti ayrılığın önünde en büyük engel olmuştu. Yıldız futbolcu 2010'da Southampton altyapısından çıkıp A takıma yükselmiş, ardından da Arsenal'e transfer olmuştu.