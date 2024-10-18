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Buraya çöp atan Fenerli olsun!

Trabzon'un Ortahisar ilçesi yaşayan bir balıkçı, binanın önüne atılan çöplerden bıkınca "Buraya çöp atan Galatasaraylı olsun" ve "Çöp atan Fenerli olsun" pankartlarını astı. Balıkçı, Galatasaray pankartını Okan Buruk'un açıklamalarına kızıp sonradan astıklarını ve çöplerden kurtulduklarını söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Buraya çöp atan Fenerli olsun!

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Trabzon'un Ortahisar ilçesi yaşayan bir balıkçı, binanın önüne atılan çöplerden bıkınca "Buraya çöp atan Galatasaraylı olsun" ve "Çöp atan Fenerli olsun" pankartlarını astı. Balıkçı, Galatasaray pankartını Okan Buruk'un açıklamalarına kızıp sonradan astıklarını ve çöplerden kurtulduklarını söyledi.

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