Trabzon'un Ortahisar ilçesi yaşayan bir balıkçı, binanın önüne atılan çöplerden bıkınca "Buraya çöp atan Galatasaraylı olsun" ve "Çöp atan Fenerli olsun" pankartlarını astı. Balıkçı, Galatasaray pankartını Okan Buruk'un açıklamalarına kızıp sonradan astıklarını ve çöplerden kurtulduklarını söyledi.
Buraya çöp atan Fenerli olsun!
Trabzon'un Ortahisar ilçesi yaşayan bir balıkçı, binanın önüne atılan çöplerden bıkınca "Buraya çöp atan Galatasaraylı olsun" ve "Çöp atan Fenerli olsun" pankartlarını astı. Balıkçı, Galatasaray pankartını Okan Buruk'un açıklamalarına kızıp sonradan astıklarını ve çöplerden kurtulduklarını söyledi.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024