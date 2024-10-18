Barış Alper’den büyük vefa

Barış Alper Yılmaz, vefa örneği göstererek eski kulübüne 100 bin TL bağış yaptı. Maddi açıdan zor günler geçiren kulübe eski futbolcusundan para desteği yapıldı. Milli yıldız; 2011- 2017 yılları arasında oynadığı BAL Ligi takımlarından Rize Özel İdare Spor'da futbola başlamıştı. Karadeniz temsilcisi; 15 takımlı BAL Ligi'nde 12. sırada yer alıyor. Bu tür yardımlar, kulüplerin sürdürülebilirliği için büyük bir katkı sağlıyor. Barış Alper Yılmaz'ın bu tutumunun genç futbolculara örnek olacağı söyleniyor. Öte yandan Rize Özel İdare Spor'un küme düşme hattıyla arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.

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