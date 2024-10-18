Sacha Boey, yeni takımında kariyerinin en zor günlerini yaşıyor. Alman basını; Bayern'in Boey'i elden çıkarmak istediğini iddia etti. 28 yaşındaki ismin piyasa değeri ise 18 milyon Euro. Rennes'den Cimbom'a gelen Boey, 2022- 2023 sezonunda rezerv takıma düştüğü Aslan'da müthiş bir gelişim göstermişti. Sağ bek krizini çözen Boey, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla 30 milyon Euro'ya Bundesliga'nın yolunu tutmuştu.
Almanya’da Boey tartışması
Yüksek bonservisle Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Fransız yıldızın geleceği ise tartışma konusu oldu.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024