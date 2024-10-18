Almanya’da Boey tartışması

Sacha Boey, yeni takımında kariyerinin en zor günlerini yaşıyor. Alman basını; Bayern'in Boey'i elden çıkarmak istediğini iddia etti. 28 yaşındaki ismin piyasa değeri ise 18 milyon Euro. Rennes'den Cimbom'a gelen Boey, 2022- 2023 sezonunda rezerv takıma düştüğü Aslan'da müthiş bir gelişim göstermişti. Sağ bek krizini çözen Boey, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla 30 milyon Euro'ya Bundesliga'nın yolunu tutmuştu.

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