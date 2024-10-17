Tadic’le 1+1 yıl daha

Bu sezon Fenerbahçe'de en istikrarlı performans gösteren isimlerin başında Dusan Tadic geliyor. Jose Mourinho'nun gelişi sonrası sağ kanatta görev yapmaya başlayan Sırp yıldız 13 maçta 5 gol ve 6 asistle tam 11 gole direkt katkı vermeyi başardı. Alınan bilgilere göre yönetim, müthiş profesyonelliği ve liderlik özellikleriyle de dikkatleri çeken Tadic'le masaya oturma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Ajax'tan transfer edilen 35 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı alan Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Tadic'e 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edileceği, ayrıca mevcut maaşı olan 4 milyon Euro'nun biraz daha altında ücret önerileceği belirtildi. Türkiye'de çok mutlu olan tecrübeli yıldızın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe yönetimine olumlu yaklaşacağı ve imzaların atılacağı ifade ediliyor. Sarı-Lacivertli formayla 2 sezonda 69 resmi maça çıkan Tadic 22 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN