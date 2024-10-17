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Tadic’le 1+1 yıl daha

Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldızla masaya oturma kararı aldı. 35 yaşındaki Dusan Tadic’e 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi yapılacağı belirtiliyor

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Tadic’le 1+1 yıl daha

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Bu sezon Fenerbahçe'de en istikrarlı performans gösteren isimlerin başında Dusan Tadic geliyor. Jose Mourinho'nun gelişi sonrası sağ kanatta görev yapmaya başlayan Sırp yıldız 13 maçta 5 gol ve 6 asistle tam 11 gole direkt katkı vermeyi başardı. Alınan bilgilere göre yönetim, müthiş profesyonelliği ve liderlik özellikleriyle de dikkatleri çeken Tadic'le masaya oturma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Ajax'tan transfer edilen 35 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı alan Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Tadic'e 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edileceği, ayrıca mevcut maaşı olan 4 milyon Euro'nun biraz daha altında ücret önerileceği belirtildi. Türkiye'de çok mutlu olan tecrübeli yıldızın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe yönetimine olumlu yaklaşacağı ve imzaların atılacağı ifade ediliyor. Sarı-Lacivertli formayla 2 sezonda 69 resmi maça çıkan Tadic 22 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

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