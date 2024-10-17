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İngiltere’de Tuchel dönemi

Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
İngiltere’de Tuchel dönemi

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Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 1 Ocak 2025 itibarıyla görevine başlayacak. Federasyon da Alman teknik direktörün İngiltere Milli Takımı'nın yeni hocası olarak atandığını resmen açıkladı. Öte yandan Tuchel, İngiltere'nin ilk Alman menajeri olacak.

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