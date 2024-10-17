Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 1 Ocak 2025 itibarıyla görevine başlayacak. Federasyon da Alman teknik direktörün İngiltere Milli Takımı'nın yeni hocası olarak atandığını resmen açıkladı. Öte yandan Tuchel, İngiltere'nin ilk Alman menajeri olacak.
İngiltere’de Tuchel dönemi
Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024