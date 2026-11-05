Üsküdar Belediyesi'ne 262 personelden 154'ü usulsüz alınmış
Üsküdar Belediyesi’nde Sinem Dedetaş yönetiminin yandaş kadrolaşma skandalı Sayıştay denetim raporuna yansıdı. Belediyeye 2025 yılında 262 personel doldurulduğu, bunlardan 154’ünün mevzuata aykırı şekilde işe alındığı saptandı. Arşiv araştırması sonuçlanmadan 154 kişinin belediye kadrosuna geçirildiği ve Değerlendirme Komisyonu kurulmadan göreve başlatıldığı belirlendi. Yasal süreçleri baypas eden CHP’li yönetimin söz konusu şahısların ne adli sicil kayıtlarına, ne terör örgütleriyle iltisaklarına, ne haklarındaki mahkumiyet kararlarına, ne de kamu görevinden çıkarılma durumlarına baktığı kaydedildi.
Yerel seçimlerde Üsküdar Belediyesi yönetimini ele geçiren Yeni/CHP kadrolarının kısa sürede gerçekleştirdiği talanlar yargı konusu olurken Sinem Dedetaş hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.
Üsküdar Belediyesi'nde 31 Mart 2024'te göreve gelen Sinem Dedetaş'ın kadrolaşmaya jet hızında başladığı, yüzlerce personeli belediye kadrolarına doldurduğu belgelendi.
GÖZÜ KAPALI YÜZLERCE YANDAŞ
CHP'li Dedetaş'ın 2025 yılında Üsküdar Belediyesi'ne 262 personel alımı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Yandaş kadrolaşma eleştirilerinin odağındaki Dedetaş yönetiminin belediyeye doluşturduğu 154 personelin hiçbir güvenlik araştırmasından geçirilmediği belirlendi.
Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporu, Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nde yürütülen yandaş kadrolaşma operasyonunu belgeledi.
ADLİ SİCİLİNE BİLE BAKILMAMIŞ
Denetimlerde, belediye bünyesine 2025 yılında katılan 262 personelden 154'ünün adli sicil kaydına bakılmadan işe başlatıldığı tespit edildi.
Raporda, 154 personel için kanunen zorunlu olan komisyon onayının da alınmadığı bilgisine yer verildi.
TERÖR İLTİSAKI VAR MI YOK MU
Sayıştay raporunda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 20'nci maddesine dayanılarak çıkarılan Usul ve Esaslar'ın 4'üncü maddesinde yer alan "Şirketlerde işe alınacaklarda güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartı aranır" hükmü ile 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun emredici maddelerinin Dedetaş yönetimi tarafından bypass edildiği vurgulandı.
Buna göre, kişilerin adli sicil kayıtları, terör örgütleriyle iltisak durumları, hakkındaki mahkumiyet kararları ve kamu görevinden çıkarılma durumlarının incelenmesine imkan tanıyan mekanizma işletilmeden 154 kişi Üsküdar Belediyesi kadrolarına dolduruldu.
USULSÜZLÜ KABULLENDİLER
Belediyenin mevzuata aykırı biçimde gerçekleştirdiği kitlesel kadrolaşma hamlesi karşısında Sinem Dedetaş yönetiminin denetim bulgusunu kabul ettiği raporda belirtildi.
İdarenin usulsüzlüğü kabul ederek düzeltici işlemler yapacağını bildirdiği kaydedildi.