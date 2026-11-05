GÖZÜ KAPALI YÜZLERCE YANDAŞ

CHP'li Dedetaş'ın 2025 yılında Üsküdar Belediyesi'ne 262 personel alımı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yandaş kadrolaşma eleştirilerinin odağındaki Dedetaş yönetiminin belediyeye doluşturduğu 154 personelin hiçbir güvenlik araştırmasından geçirilmediği belirlendi.

Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporu, Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nde yürütülen yandaş kadrolaşma operasyonunu belgeledi.

ADLİ SİCİLİNE BİLE BAKILMAMIŞ

Denetimlerde, belediye bünyesine 2025 yılında katılan 262 personelden 154'ünün adli sicil kaydına bakılmadan işe başlatıldığı tespit edildi.

Raporda, 154 personel için kanunen zorunlu olan komisyon onayının da alınmadığı bilgisine yer verildi.

TERÖR İLTİSAKI VAR MI YOK MU

Sayıştay raporunda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 20'nci maddesine dayanılarak çıkarılan Usul ve Esaslar'ın 4'üncü maddesinde yer alan "Şirketlerde işe alınacaklarda güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartı aranır" hükmü ile 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun emredici maddelerinin Dedetaş yönetimi tarafından bypass edildiği vurgulandı.

Buna göre, kişilerin adli sicil kayıtları, terör örgütleriyle iltisak durumları, hakkındaki mahkumiyet kararları ve kamu görevinden çıkarılma durumlarının incelenmesine imkan tanıyan mekanizma işletilmeden 154 kişi Üsküdar Belediyesi kadrolarına dolduruldu.