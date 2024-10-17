Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra yorumculuk performansıyla da alkış toplayan Volkan Demirel, Fenerbahçe ile ilgili soruları yanıtladı. Radyospor'da Salim Manav'ın konuğu olan genç teknik adam, "Ben her zaman söylüyorum. Benim, Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Nerede olursam olayım oraya ait olarak çalışıyorum. Rakibim Fenerbahçe de olsa. Hedefimde her zaman Fenerbahçe var. Çünkü; beni Volkan yapan, bu duruşa, bu karaktere sebebiyet veren kulüp Fenerbahçe'dir" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN