Barcelona Haaland için gemileri yaktı!

Bir süredir Barcelona-Erling Haaland iddiaları ortada dolaşıyordu. Norveçli forvet, şu anda kafasında Barcelona'ya gitmeyi düşünmediğini açıklamalarında ifade etmişti. Ancak Barcelona Başkanı Laporta, geri adım atmayacak gibi gözüküyor. Katalan devinin onu en geç 2 yıl içinde kadrosuna katmak istediği söyleniyor.

YÜKSEK PARA TEKLİFİ

İspanyol basınının iddiasına göre; Laporta sezon sonunda teklif yapacak. Kabul edilmezse 2026'da yeniden masaya oturulacak ve yüksek para öne sürülecek. Haaland'ın City ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Değeri ise 200 milyon Euro!