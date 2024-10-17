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Barcelona Haaland için gemileri yaktı!

Yılın transfer bombası patlayabilir... Barcelona Başkanı Laporta’nın City’nin golcüsü Erling Haaland’ı transfer etmek istediği ifade edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Barcelona Haaland için gemileri yaktı!

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Bir süredir Barcelona-Erling Haaland iddiaları ortada dolaşıyordu. Norveçli forvet, şu anda kafasında Barcelona'ya gitmeyi düşünmediğini açıklamalarında ifade etmişti. Ancak Barcelona Başkanı Laporta, geri adım atmayacak gibi gözüküyor. Katalan devinin onu en geç 2 yıl içinde kadrosuna katmak istediği söyleniyor.

YÜKSEK PARA TEKLİFİ
İspanyol basınının iddiasına göre; Laporta sezon sonunda teklif yapacak. Kabul edilmezse 2026'da yeniden masaya oturulacak ve yüksek para öne sürülecek. Haaland'ın City ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Değeri ise 200 milyon Euro!

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