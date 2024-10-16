Ümit Milliler Norveç’te dondu kaldı

Grubunda erken havlu atan U 21 Milli Takımımız, Norveç ile deplasmanda oynadığı prestij maçından 5-1 mağlup ayrıldı. A Spor'dan da canlı yayınlanan maçta takımımız ilk yarıyı 2-0 yenik kapatırken 2. devrede de yediği 3 golle mücadeleyi 5-1 kaybetti. Tek golümüzü Ali Akman attı. Bu arada U 19 Milli Takımımız da Polonya ile oynadığı karşılaşmada sahadan 3-0 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

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