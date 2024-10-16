Kiralıklar formayı unuttu

Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı oyuncular takımlarında forma giymekte zorlanıyor. Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor Arda Turan tarafından 1 dakika bile oynatılmadı.

Belçika temsilcisi Beerschot'a giden Omar Fayed de hiç süre alamadı. Toulouse'un yolunu tutan Sloven orta saha Miha Zajc, 4 maçta sadece 42 dakika oynayabildi. Bir başka Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan stoper Emir Ortakaya da 1 maçta 45 dakika sahada kalabildi.



49 MAÇTA 6 GOLÜ VAR

Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maçta görev aldı. Genç yetenek, bu maçlarda 6 gol atarken 5 de asist yaptı. Emre Mor, 2022 yılında Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro'ya transfer oldu.