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Ghislain Konan önerisi

Sol tarafa takviye yapmak isteyen Beşiktaş’a menajerler tarafından boşta olan Ghislain Konan önerildi. Teknik ekip oyuncuyu devre arası için değerlerdirmeye alacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Ghislain Konan önerisi

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Siyah-Beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için Ghislain Konan'ı değerlendirmeye aldı. Bedelsiz olarak transfer edilebilecek isim teknik ekibin gündeminde. Menajerler boşta olan oyuncu için Beşiktaş'ın kapısına gelmiş durumda. Fildişi Sahilili Ghislain Konan, kariyerine özellikle Avrupa'nın farklı liglerinde devam etmişti.

Güçlü savunma özellikleri ve hızıyla dikkat çeken Afrikalı futbolcu, ofansif anlamda da maç içinde çok etkili olabiliyor. Van Bronckhorst, futbol felsefesi ve oyun tarzı ile etkili bir sol bek takımda istiyor. Bu özelliği ile Kartal'ın Hollandalı hocasının dikkatini çekmeyi başardı. 28 yaşındaki oyuncu; profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda başladı. Tecrübeli savunmacı; Asec Mimosas, Reims ve FC Nantes gibi takımlarda boy gösterdi. Öte yandan bu ekiplerin yanı sıra, uluslararası alanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.

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