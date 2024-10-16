Fener’de değişim zamanı

Jose Mourinho, milli araya kadar oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Portekizli hoca, takımı risk almadan oynattığı ve topu fazlasıyla rakibe verdiği için eleştirildi. Jose Mourinho, milli arada kendi ekibi, yönetim ve sportif direktör Mario Branco ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda takımın oyunu masaya yatırıldı. Toplantıdan sonra Portekizli hocanın Samsunspor maçıyla birlikte değişikliklere gideceği sonucu çıktı.

İRFAN'IN SÜRESİ ARTACAK

Buna göre Fenerbahçe, daha fazla risk alan, topa daha fazla sahip olan, önde daha fazla baskı yapan bir takım kimliğine bürünecek. Bunun yanı sıra oyuncu anlamında değişiklikler olacak. Mourinho, Hollandalı yıldız Jayden Oosterwolde'yi stopere, yeni transfer Filip Kostic'i ise sol kanada çekmeyi planlıyor. Mert Müldür'ün performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam Osayi'yi sağ bekte oynatacak. Milli formayla hem Karadağ hem de İzlanda filelerini havalandıran İrfan Can Kahveci'nin ise süreleri artacak. İrfan Can'ın Samsun maçında ilk 11'de forma giyebileceği iddia ediliyor.

DAHA İYİSİNİ İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli ara sonrası daha dominant bir futbol oynatmak istiyor.