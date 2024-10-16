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Arat'tan Buruk'a gönderme

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Tüpraş Stadı'nda White Paper restoranın açılışında bir araya geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Arat’tan Buruk’a gönderme

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Tüpraş Stadı'nda White Paper restoranın açılışında bir araya geldi.

Hasan Arat, Dursun Özbek'i davete icabet etmesinin çok önemli olduğunu söylerken Serdar Topraktepe'ye verilen 2 maçlık men cezası üzerinden Okan Buruk'a gönderme yaptı. Arat, "Başka takım hocalarının ceza almayıp bizim hocamızın ceza alması kamu vicdanını yaralar. Biz barış ortamının devam etmesini istiyoruz. Yöneticiler de artık kendine çeki düzen vermeli" dedi.

4 BAŞKAN TV'YE ÇIKACAK
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 4 büyük kulübün başkanları ile aldıkları kararı açıkladı. Hacıosmanoğlu, "Büyük kulüpler her seferinde bir yerde yemekte bir araya gelecek. Sonra da hep beraber bir TV programına çıkıp konuşacağız" dedi.

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