Toprak Razgatlıoğlu’ndan adım adım şampiyonluğa

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında hafta sonunun ikinci yarışını da birinci bitirdi. Toprak Razgatlıoğlu, 18-20 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Jerez kentinde koşulacak Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son etabında 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak ilk yarışta 2. dünya şampiyonluğunu ilan etme olasılığını yükseltti.

Milli motosikletçi, yarış sonrası yaptığı açıklamada "Çok mutluyum, Superpole yarışında neredeyse damalı bayrakta kaybettim. Bu hafta sonu iyi bir iş çıkardık. Şampiyonluk için iyi puanlara ihtiyacım vardı ve bunu başardık. Takıma teşekkürler herkes iyi iş çıkardı. Jerez'de inşallah mutlu bitiririz" şeklinde konuştu.