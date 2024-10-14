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Nwakaeme'nin eski halinden eser yok!

Trabzonspor’a sezon başında geri dönen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, ikinci döneminde sakatlıklarla boğuşurken verimli de olamadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Nwakaeme’nin eski halinden eser yok!

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Nwakaeme 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, ikinci döneminde katkı sağlayamadı. Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren Nwakaeme, bu sezon gol kaydedemezken iki kez de sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kaldı.

Nwakame, bu sezon 13 resmi karşılaşmaya çıkan bordo- mavili takımda 8 müsabakada 315 dakika süre aldı. Bordo-mavili futbolcu, hiçbir maçta 90 dakika görev yapamazken 7. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, 84 dakikayla en uzun süre sahada kaldığı maç oldu.

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