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Muçi’de hareketli saatler! Beşiktaş'ta oynayan genç futbolcunun menajeri İstanbul'a ayak basacak

Muçi devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılabilir. Kartal’da mutsuz olan 23 yaşındaki futbolunun menajeri İstanbul’a gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Muçi’de hareketli saatler! Beşiktaş’ta oynayan genç futbolcunun menajeri İstanbul’a ayak basacak

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Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile yollarını ayırabilir. 23 yaşındaki futbolcunun Kartal'da mutsuz olduğu ve menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği belirtildi. Arnavut ismin Ocak ayında transferi için Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti. Kartal'da özellikle performansı beklenenin altında kalan oyuncuların takımdan ayrılması gündemde.

RAFA'NIN GÖLGESİNDE
Bu sezon Portekizli yıldız Rafa Silva'nın gölgesinde kalan Ernest Muçi'nin, bu durumdan olumsuz etkilendiği kaydedildi. Joao Mario transfer edildikten sonra aldığı süre daha da azalan genç futbolcunun moralinin bozulduğu söyleniyor. Bu arada Giovanni van Bronckhorst'un son dönemde Muçi'nin antrenman performansından memnun olmadığı ve Arnavut futbolcuya bu nedenle süre vermediği de ileri sürüldü.

GIO ONA ŞANS VERMİYOR
Hollandalı hoca, Beşiktaş'a ilk geldiği zaman Muçi hakkında "Onu ilk gördüğümde birazcık keyifsizdi. Avrupa Şampiyonası'nda süre alamamıştı. Bunlardan biraz etkilenmişti ve canı sıkkındı. Yaptığımız transferlerden de sanki biraz etkilenmişti. Rafa olsun, Ciro olsun. Sezona çok iyi başlamadı" ifadelerini kullanmıştı.

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