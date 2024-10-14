Montella İzlanda maçının önemini vurguladı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı. Bu maçın kendileri için anahtar bir maç olacağını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Adaptasyon göstermek zorundasınız. Bunların üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum" dedi.

Karşılarında organize bir takım olacağını vurgulayan Montella, "Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi. İkinci yarıda direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Kornerlerde ve taç atışlarında bu özelliklerini kullandıklarını biliyoruz. Her şarta adapte olmak zorundayız. Bizi en fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor" diye konuştu.



ATAKAN ÇOK ZEKİ BİR OYUNCU

Montella, Atakan'ın çok zeki bir oyuncu olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "Atakan özellikleri çok belirgin bir oyuncu. Çok hızlı adapte olacağını biliyoruz. Kendisinin de bizim felsefemize adapte olabileceğini gördük. Onun takıma büyük bir güç katacağını düşünüyorum" diye konuştu.