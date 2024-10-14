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Emekliye yeni zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 8.92 zam oluşurken, gözler kalan 3 veriye çevrildi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi yeni ipucunu verdi, ocak zammının %15’i aşabileceği görüldü.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Emekliye yeni zam

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Milyonlarca emekli şimdiden ocak zammına kilitlendi. Bu yıl kök aylıkları önce yüzde 49.25, ardından yüzde 24.73 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 2025'in ilk zammına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına, ocak ayında, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

% 8.92 ARTIŞ CEPTE
Bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, ağustos enflasyonu 2.47, eylül enflasyonu yüzde 2.97 çıktı. Buna göre temmuzeylül enflasyonu yüzde 8.92 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 8.92 artış oluşurken, zam oranının belli olması için geriye 3 veri kaldı. Artış için ipuçları da geliyor. Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.11 olarak tahmin edildi. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15.53 olarak gerçekleşebilecek.

EK ÖDEME DEĞİŞİYOR
Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Bu zam oranı kök aylıklara yansıtılacak. Kök aylıklarla birlikte, her ay verilen maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da artacak. Ek ödeme yeni maaştan hesaplanacağı için yükselecek. Emekliler zammın yansıtıldığı aylıklarını ocak ayı ödeme döneminde hesabında görecek.

Ocak ayında refah payı uygulanırsa tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yükselecek.

TABAN AYLIĞA DA YANSIR MI?
Emeklilere enflasyona endeksli bu artışın yanı sıra ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da masaya yatırılacak. Bu kapsamda refah payı, taban aylık artışı gibi uygulamalar gündeme gelecek. Halen emeklilere en az 12 bin 500 lira ödenirken, ocak zammının belli olmasının ardından taban aylıkta artış konusu karara bağlanacak. Eğer ocak zammı taban aylığa da yansıtılır ve bu oran yüzde 15.53 olursa, en düşük ödeme 14 bin 441 lirayı bulacak. Bu durumda zamlı kök aylık ve ek ödeme hesaplandıktan sonra alacağı para bu tutarın altında olanlar için Hazine desteği devreye girecek.

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