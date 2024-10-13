Sol kanada takviye yapmak isteyen kartal polonyalı yıldızın peşinde

Beşiktaş'ta devre arası yapılacak transferler için yoğun bir mesai harcanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın yetkilendirdiği menajerler Avrupa'da futbolcu arayışlarını sürdürüyor. Gündeme gelen son isim ise Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Jakub Kaminski. Beşiktaş Yönetimi'nin devre arasında Alman ekibinin kapısını çalacağı ve yıldız oyuncu için resmi teklif yapacağı öğrenildi. 2022 yılından beri Wolfsburg'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Sol kanatta oynayan Polonyalı futbolcu, sağ kanatta görev yapabiliyor. Top tekniği ve hızı ile dikkat çeken genç yetenek için İtalyan takımlarının da devrede olduğu belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da Kaminski ismine onay verdiği belirtildi. Bu sezon 7 maçta forma giyen genç yetenek, 2 asist üretirken gol atma başarısı gösteremedi. Büyük bir potansiyel olarak gösterilen Kaminski, 15 kez Polonya Milli Takım formasını giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.

MERT'TEN SONRA ERSİN'DE DÖNÜYOR

E.Frankfurt maçında dinlendirilen, Gaziantep FK maçında ilk 11'e dönen Mert Günok'un Konya maçında kadroda olmasının beklendiği ifade edildi. Milli file bekçisinden sonra bir başka kaleciden daha müjdeli haber geldi. Gaziantep FK maçından önce sakatlanan Ersin Destanoğlu'nun da milli ara dönüşü kadroya dahil edileceği aktarıldı.