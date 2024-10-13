Muhammed Cham vites yükseltti

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Muhammed Cham, henüz beklenen performansı sergileyemedi.

Eski kulübü Clermont'ta kadro dışı kalmasının ardından uzun süre antrenman yapamayan 24 yaşındaki oyuncu, milli arada eksiklerini kapatmak için en çok çalışan isimlerden biri oldu. Fiziksel açıdan formunu yakalamaya çalışan Avusturyalı yıldız, antrenmanlardaki hırsıyla Teknik Direktör Şenol Güneş'in dikkatini çekmeyi başardı. Cham, özellikle Başakşehir maçıyla birlikte taraftarlara farklı bir performans göstermeyi hedefliyor.