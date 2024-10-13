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Jayden Oosterwolde, Maria Branco ile görüşme gerçekleştirdi!

Jayden Oosterwolde, Maria Branco ile görüşerek kendisine zam yapılmasını istedi. F.Bahçeli sol bekin takım arkadaşlarıyla aynı seviyede maaş almak için harekete geçtiği öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Jayden Oosterwolde, Maria Branco ile görüşme gerçekleştirdi!

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Jayden Oosterwolde, maaşında bir artış talep etmek üzere menajeri Maria Branco ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı isim, şu anda yıllık yaklaşık 850 bin Euro kazanıyor. Oyuncunun diğer yabancı oyuncularla benzer bir seviyede maaş almak istediği ifade edildi. Bu süreçte, kulüpte zam talebinde bulunan tek oyuncu Oosterwolde. Kulübün bu isteğe nasıl yanıt vereceği merak konusu.

23 yaşındaki futbolcunun, başarılı performansı talebin arkasındaki ana nedenlerden biri. Oosterwolde maçlarda genellikle ofansif ve defansif yönlerini dengeli bir şekilde kullanıyor. Pas yeteneği ve top kontrolü ile güvenli oynayan savunmacı, tehlikeli anlarda doğru yerde bulunuyor. Genel olarak, agresif bir oyun tarzı sergilediği de göze çarpan bir olay. Oyuncunun motivasyonu ve geleceği açısından verilecek karar çok önemli. Piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirlenen Hollandalı, 2023 yılının devre arasında Parma'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu süreçte genç sol bek; Fenerbahçe ile 61 maçta 2 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.

MAAŞA ZAM İSTİYOR
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Oosterwolde kendisine zam yapılması için menajeri Maria Branco ile bir araya geldi. Aldığı maaşın çok az olduğunu düşünen Hollandalı futbolcunun takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye çıkmak istediği öne sürüldü. Bu gelişmeden sonra top artık yönetimde.

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