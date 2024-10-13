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12 saat süren Genel Kurul'da sert eleştirilere rağmen ibra edilen Özbek, iddialı açıklamalar yaptı

Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi’ne kalamadığımız için üzgünüz. Bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için yeni bir fırsat var. Avrupa Ligi’nde hedefimizi final olarak koyduk" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
12 saat süren Genel Kurul’da sert eleştirilere rağmen ibra edilen Özbek, iddialı açıklamalar yaptı

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Galatasaray Genel Kurulu dün yapılırken Başkan Dursun Özbek ve yönetim 12 saat süren ve oldukça sert geçen Genel Kurul'da ibra edildi. Yaklaşık 50 üyenin söz aldığı kongrede tansiyon yüksek olurken Özbek, ibra öncesi, "Futbol takımımız üst üste iki sene şampiyon olarak başarılarına yenisini ekledi. Bu başarılarIa da rekorlarla taçlandırdı. Bunun yanında manevi değeri çok yüksek olan Cumhuriyet'in 100. yılının Süper Kupası'nı kazandık. 3 eleme geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldık. Başta Okan hocamız olmak üzere tüm ekibimize teşekkürlerimi gönderiyorum" dedi.

Başkan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığımız için üzgünüz. Bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için yeni bir fırsat var. Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. Sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmak için emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda taşımak için sabırsızlanıyoruz" dedi. İbradan sonra teşekkür konuşması yapan Özbek, "Bize gösterdiğiniz destek için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Amacımız G.Saray'ı bizden sonraki nesillere gurur duyacağımız ve en güçlü bir şekilde devretmek. Hepinizi çok seviyorum" açıklamasını yaptı.

ÖZBEK: REKOR KIRDIK
Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray mağazalarının cirosunda önemli bir artış yaşandığını belirterek, "Mağazacılıkta sürekli büyüme halini 79 milyon Euro'luk bir ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Geçen sene 701 bin forma satışına ulaştık ve rekor kırdık" dedi.

SALDIRI ALTINDAYIZ
Galatasaray eski başkanlarından Adnan Polat dün genel kurulda çarpıcı açıklamalara imza attı. Polat, "Sayın başkan icraatleri anlatırken dinlerken yoruldum açıkçası yapılan işleri. Bu kadar şey üretirken, yaratırken tabii ki hatalar da olabiliyor. Sayın Dursun Özbek ve yönetimi alkışlıyorum" dedi. Sarı- Kırmızılılar'ın eski başkanı, "5. yıldız çok önemli, her taraftan saldırı altındayız! Biz bunların hepsinin üstesinden geliriz!" diye konuştu.

AVRUPA'DA İLK 20'DEYİZ
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu "Avrupa'nın en büyük 20 kulübünden birisiyiz, özellikle gelirler bazında. Bu sunumu yapan ben bu dönemin sadece 3 günlük bir kısmında görev yaptım. Bu tablonun oluşmasında emek veren yönetici ve Sportif A.Ş yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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