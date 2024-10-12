Vincenzo Montella: Karadağ’a daha fazla atabilirdik

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçtan sonra konuştu. İtalyan hoca, "Olgunluk testi oldu bizim için. Öncelikle ilk yarıda daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda özellikle takımı çok beğendim. Golü attık. Riske girmeden oynadık sonrasında. 29 şutumuz var. Bu bir rekor" dedi.

Montella, "Çok fazla iyi oyuncuya sahip olmak ve yedek kulübenizin güçlü olması çok önemli. Oyuna sonradan giren oyuncular maçı çözebiliyor. Bu yüzden şanslıyım" ifadelerini kullandı. Montela, İzlanda maçında yorgunluktan dolayı rotasyona gideceğini söyledi.