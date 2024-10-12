Türkiye, Uluslar Ligi’nde Karadağ’ı tek golle geçti!

Türk Milli Takımı, Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Karadağ'ı evinde 1-0 yendi. Milliler maça hızlı başladı. 9. dakikada Abdülkerim'in ortasında ceza sahası içindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic, topu son anda kurtardı. 3 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornere iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 28'de Camaj'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

ORKUN'UN ŞUTU DİREKTE

53'te Arda Güler'in 20 metreden sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı. 55'te Orkun'un şutu direkten geri geldi. Dönen topu kale önünde Arda tamamlayamadı. 69'da Kenan Yıldız'ın ceza sahası içinden yaptığı şut direkten döndü. Dönen topu kale önünde İrfan Can tamamladı: 1-0. 84'te Hakan Çalhanoğlu'nun şutu az farkla dışarı çıktı. Milliler, grubundaki 2. galibiyetini elde etti.



SAMSUN KIRMIZI BEYAZ

A Milli Futbol Takımımız'ın Karadağ ile oynadığı karşılaşmaya taraftarlarımız büyük ilgi gösterdi. 33 bin 919 seyirci kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti. Futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.



KAFA KARIŞTIRAN TERCİH

Milli Takım'a ilk kez çağrılan Atakan Karazor, Karadağ maçı kadrosuna alınmadı. Yıldız futbolcunun, hakkında devam eden bir davanın olması nereniyle kadroya alınmadığı iddia edildi. Atakan'ın İzlanda ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.



EVİNDE BİR BAŞKA

İç sahada oynadığı son 6 Uluslar Ligi maçının 5'ini kazanan A Milli Takım (1 beraberlik), bu galibiyetlerde toplam 13 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.



TOPA TUTTUK

Montella'nın öğrencileri Karadağ kalesini dün gece adeta topa tuttu. 29 şut deneyen Milliler, 9'unda isabet buldu. Karadağ ise 90 dakika boyunca 10 şut denedi.