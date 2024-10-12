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Trabzon’da Stefan Savic krizi

Resmi imza atalı 78 gün olan tecrübeli stoper bu sürecin tam 48 gününü sakatlıklarla geçirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Trabzon’da Stefan Savic krizi

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Geçtiğimiz sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Stefan Savic'i kadrosuna katması büyük heyecan yaratmıştı. Ancak bu heyecan kendisini hayal kırıklığına bırakmış durumda. Bordo-Mavili kulübe 78 gün önce imza atan Karadağlı yıldız bu sürecin 48 gününü sakatlılarla geçirdi. Şu ana kadar 6 resmi maçta 449 dakika görev yapan Savic son olarak 19 Eylül'de oynanan Kayserispor maçında sakatlanmış ve oyundan alınmıştı. 33 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüşü belirsizliğini koruyor.

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