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Ocak'ta hedef yine Vargas! Galatasaray'ın kanat bölgesi transferi için eski aşkı yeniden alevlendi

Sarı-Kırmızılılar kanat transferi için harekete geçti. Galatasaray, transferin son gününde alamadığı İsviçreli Ruben Vargas’ı devre arasında bitirmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Ocak’ta hedef yine Vargas! Galatasaray’ın kanat bölgesi transferi için eski aşkı yeniden alevlendi

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Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek. Cimbom transferin son gününde oyuncuyu kadrosunu katamamıştı. Sarı-Kırmızılı ekibin 28 yaşındaki ismi Ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı öne sürüldü. Piyasa dağeri 9 milyon Euro olan İsviçreli kanadın, Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun en önemli özellikleri ise; hızlı dripling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor.

HEDEF GENİŞ ROTASYON
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi ve Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması Okan Buruk'un elini kolunu bağladı. Kanat bölgesinde takımın hücum dinamiklerinin etkisizliği gözden kaçmayan ayrı bir detay. Aslan bu nedenle o bölgede geniş bir rotasyon hedefliyor. Kulüpte genç ve potansiyelli oyuncuların transferinin yararlı olacağı düşüncesi hakim. Öte yandan devre arasında, scout ekibinin belirlediği kriterlere göre transfer yapılacağı ifade edildi.

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