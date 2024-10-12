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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag antrenman sahasına duvar ördü!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, antrenmanlarını gizli tutmak için tesislere duvar ördürttü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag antrenman sahasına duvar ördü!

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İngiltere Premier Lig'in dev ekeplerinden Manchester United'ta 54 yaşındaki teknik direktör Erik ten Hag aldığı kötü sonuçlar ile büyük eleştiriler alıyor. Hollandalı teknik direktör, Manchester United tarihinin son 35 yıldaki en kötü başlangıcına imza attı.

Premier Lig'de bu sezondaki ilk 7 maçında sadece 8 puan toplayan İngiliz ekibi taraftarlarını kahrediyor. İngiliz medyasındaki haberlere göre, tecrübeli teknik adam antrenmanlarını ilginç bir yöntemle gizliyor. Erik ten Hag, United antrenmanlarını gizli tutmak için tesislere duvar ördürttü. Kulüp, duvar inşası için toplam 200 bin pound harcadı. Fenerbahçe maçı öncesi ligde Brentford ile karşılaşacak olan Manchester United'ta yönetim Erik ten Hag ile olumsuz bir karar almadı. İngiliz yöneticilerin iki maçın sonucuna göre Hollandalı teknik adam ile ilgili aksiyon alması bekleniyor.

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