Fener’den Lamptey hamlesi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'le pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe henüz imzaya yaklaşamadı. Nijeryalı yıldızın istediği yıllık 2.5 milyon Euro'yu çok bulan ve bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen Sarı-Lacivertliler bir yandan da alternatiflere bakmaya başladı.

SONUNA KADAR ZORLANACAK

Osayi ile yeni sözleşme şartlarını sonuna kadar zorlayacak olan yönetim, sezon sonunda olabilecek olası bir ayrılık için de planlamasını yapıyor. Alınan bilgilere göre sportif direktör Mario Branco bir sağ bek listesi oluşturmaya başladı ve listenin ilk sırasına da Brighton formasını giyen Tariq Lamptey'i aldı. Branco'nun İngiliz kulübüyle sözleşmesinin son sezonunda olan Ganalı yıldızla ocak ayında görüşmeyi planladığı ifade ediliyor. Chelsea altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki Lamptey 2020 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.

UFUKTA SÖZLEŞME YOK!

8 kez Gana Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamazken, İngiltere Kupası'nda ise 2 maçta 88 dakika görev yaptı. İngiliz basınına göre Brighton yönetimi bu sezon performansı eleştiri konusu olan Lamptey'le yeni sözleşme yapmayı şu anda düşünmüyor.

ADA'DAN ÇOK TALİBİ VAR!

Sezon sonunda çok büyük ihtimalle serbest kalacak olan Tariq Lamptey'e özellikle İngiltere'den çok talip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin bu nedenle sağ bek konusunda oldukça hızlı bir aksiyon alması bekleniyor.