Dilan Polat’ın eşi Engin Polat TAKVİM’e konuştu!

'Enerciii' şarkısıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, TAKVİM'e son dönemde gündem olan konulara yönelik açıklamalar yaptı.

'KURBAN EDİLMESİN'

Eşim şikayete tabi olmayan kamu davası yönünden beraat etti. Ben de konut dokunulmazlığını ihlalden şikayete tabi olmaması sebebiyle 1 yıl 11 ay ceza aldım ve ertelenmesine karar verildi. Umarız adalet sosyal medyaya kurban edilmez. Eşim sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı için fenomen oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra nasıl davranması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşadık. Bir kesim paylaşımların hiç yapılmamasının uygun olacağını, bir kesim ise özledikleri için sitem ederek paylaşım beklediklerini dile getirdi. Kafamız çok karışık.