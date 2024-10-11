Milliler’in rakibi Karadağ

Bu akşam Türkiye'nin kalbi Milli Takımımız ile atacak. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Ay-Yıldızlılar 3. maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele 21.45'te başlayacak. Zorlu maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu.

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