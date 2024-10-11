Kasko seçerken dikkat!

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonu geçmiş durumda. Bunların büyük çoğunluğu otomobil. Araçları korumaya alan iki türlü sigorta bulunuyor. Birisi zorunlu olarak yapılması gereken trafik sigortası. Basit anlamıyla bu sigorta, karşı tarafa verdiğiniz zararları karşılıyor. Yine isteğinize bağlı olarak yapılan kasko sigortası ise hem karşı tarafın hem de sizin uğradığınız zararları teminat altına alıyor. Ancak tabii özellikle kasko sigortası yaptırırken sunulan şart ve teminatlar önem kazanıyor. Bu teminatlar ödeyeceğiniz fiyatı da belirliyor. Fakat ucuz diye düşük teminatlı kasko yaptırmak ileride sizi sıkıntıya da sokabiliyor.

ŞİRKETİ TANIYIN

Kasko sigortası seçerken öncelikle tercih edilen şirketi tanımak gerekiyor. Sunulan teminatları karşılayıp karşılamadığına, kaza sırasında sunulacak hizmetlere ve sigortacıya kolay ulaşıp ulaşamadığınıza göre şirketi değerlendirmek önemli. Bu yüzden tek bir şirket yerine birçok alternatif şirketi değerlendirmek daha doğru sonuçları doğuruyor.

TEMİNATLARI OKUYUN

Şirket ile ilgili bilgileri öğrendikten sonra poliçeye incelemek de önemli. Size sunulan teminatların kapsamını mutlaka sigortacınızdan detaylı öğrenmelisiniz. Özellikle yedek parça durumu, yetkili ya da özel servis tercihlerinin poliçede ayrıntılı olarak yer almasını sağlayın. Sadece şirket ve teminatlar değil aracınızın değeri de önemli. Aracınızın değerini doğru analiz etmeniz alacağınız kasko bedelini değerlendirirken fayda sağlayacaktır. Aracınız sıfır ya da ikinci el olsa da kasko teminatı ile piyasadaki değeri arasında fark bulunmamalı.

İNDİRİM AVANTAJI ÖNEMLİ

Birçok kasko ürününde mutlaka hasarsızlık indirimi yer alıyor. Dolayısıyla iyi sürücülerin burada ödüllendirilmesi söz konusu. Burada küçük detaylar da önemli. Bazı hasarlar hasarsızlık durumunu bozmuyor. Bu küçük hasarları firmanın karşılayıp karşılamadığını da öğrenmelisiniz. Yine kaza durumunda aracınız tamirdeyken ikame araç temini önem kazanıyor. Bu araç verilmesi ile ilgili detayları da mutlaka inceleyin.

İSTEMEYENLER NE YAPSIN?

Bazı sürücüler kasko yaptırmaktan imtina edebiliyor. Siz de "Kasko yaptırmak istemiyorum" diyorsanız zorunlu trafik sigortanızdaki teminatları artırabilirsiniz. Bu durumda karşı tarafa verdiğiniz zararları karşılama noktasında sigortanız daha yüksek meblağları ödeyecektir. Bu detayları sigortacınızla konuşabilirsiniz.

TRAFİKTE YENİ DÖNEM

Zorunlu trafik sigortası ile ilgili firmalar 2024 yılının ilk yarısında 10 milyar lira zarar ettiklerini, bunun yıl sonunda 20 milyar lirayı bulabileceğini belirtiyor. Hem kullanıcıları hem şirketleri ilgilendiren sorunların çözümü için yeni bir yol haritası da belirlenmiş durumda. Üzerinde çalışılan formüle göre, trafik sigortasındaki bedeni hasarlar için kamu bir havuz kuracak, vefat ve sakatlık tazminatları kamunun kurduğu bu havuzdan ödenecek. Sigorta şirketleri de sattıkları her poliçede, bedeni hasar için belirlenen primin belirli oranını kamunun kuracağı bedeni hasar havuzuna devredecek. Hasar olduğunda da vefat ve sakatlık tazminatları havuzdan ödenecek.