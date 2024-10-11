Kanatlara özel görev

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında bugün Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve rondo çalışmalarıyla devam eden idmanın son bölümünde Karadağ maçının taktiği üzerinde duruldu. Aday kadroda bulunan futbolcular, eksiksiz olarak antrenmanda yer aldı. İdmanda kanat akınlarıyla gole gitme çalışmasına ağırlık verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.

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