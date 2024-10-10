Taraftara sürprizlerimiz olacak

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Arat, "Konyaspor maçında stadyumumuzda bazı sürprizler olacak. Taraftarımızı çok önemsiyor, dinliyoruz. Taraftarın şikayetini, isteklerini çok ciddiye alıyoruz. Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işlemleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilk müracaatı biz yaptık. Şu anda İçişleri Bakanlığımızda ve diğer kurumlarda konu görüşülüyor. Henüz bir ret cevabı yok. Devletimiz bu konuyla ilgili çalışıyor. Beşiktaş üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Çok süratle, izin çıktıktan sonra 4-5 hafta içerisinde değişim yapabiliyoruz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN