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Oğuz Aydın ayrılmak istiyor

Fenerbahçe sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına girmiş ve sonrasında 6 milyon Euro ödeyerek Oğuz Aydın'ı transfer etmişti. Genç yetenek, Fenerbahçe'de şimdiye kadar sadece 22 dakika forma şansı bulabildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Oğuz Aydın ayrılmak istiyor

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Fenerbahçe sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına girmiş ve sonrasında 6 milyon Euro ödeyerek Oğuz Aydın'ı transfer etmişti. Genç yetenek, Fenerbahçe'de şimdiye kadar sadece 22 dakika forma şansı bulabildi. Aydın'ın oynamadığı için mutsuz olduğu ve devre arasında takımdan ayrılmak istediği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak forma giyebileceği bir kulüp aradığı ve menajerinin de görüşmelere başladığı iddia edildi. Milli futbolcu, sol kanat rotasyonunda Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. 1 kez A Milli Takım formasını giyen Oğuz Aydın, Süper Lig'de 84 maçta 20 gol atarken 8 asist yaptı.

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