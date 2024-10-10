Icardi ve Nara yeniden barıştı

Aslan'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara, 3 ay önce boşanacaklarını açıklamıştı. Nara, "Icardi'den ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü futbolcu, ligde milli aranın başlamasıyla birlikte tekrar Arjantin'e gitti. Yıldız golcünün Wanda Nara ile yeniden barıştığı öğrenildi. Kızıyla bir fotoğrafını yayımlayan Mauro Icardi, "Küçük prensesim uyuyacak. İyi geceler" notunu düştü. Ardından, Wanda Nara ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Mauro Icardi, "Senin için okuyanlar, onun için, senin için, onlar için, herkes için iyi geceler" ifadesini kullandı.

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