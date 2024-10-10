Gerçek 5. yıldızı takacağız

Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özbek, "Geçtiğimiz sezonki şampiyonluk belki de uzun süre tekrarı olmayacak puan rekoruyla geldi. Bunun yanında Süper Kupa'yı da müzemize götürdük. Bu sezon hedefimiz Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp, gerçek 5. yıldızı formamıza takmak. Başta Okan hocamız olmak üzere, tüm ekibimizle, yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Hiç kimse merak etmesin, mayıslar bizimdir, yine bizim olacak" şeklinde konuştu. Sarı- Kırmızılılar'ın Başkanı, "Son dönemde bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışan rakiplerimiz olduğunun farkındayım. Ne olursa olsun biz aynı hedefle çalışmaya ve size söz verdiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Cumartesi yapılacak mali genel kurulumuza tüm üyelerimizin katılımını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NE BORÇ 2.1 MİLYAR TL

Galatasaray Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin, "Florya'nın toplamda 8 milyar TL değere ulaştığını görüyoruz. Mecidiyeköy 2.2 milyar TL değere sahip, Kemerburgaz kullanım hakkı 2.2 milyar TL değere ulaşmış durumda. Galatasaray Adası da 1.6 milyar TL değer gözüküyor" dedi. Bu arada Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne olan toplam borcu 2.1 milyar TL olarak açıklandı.