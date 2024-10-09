Milli Takım’da sakatlık şoku

Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'da sağlık kontrolleri yapıldı. İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi.

Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Milliler, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te Karadağ ile Samsun'da karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te ise İzlanda'nın konuğu olacak.