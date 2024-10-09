Fenerbahçe’de yenge krizi! Osayi-Samuel yeni anlaşmaya sıcak bakmıyor

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel krizi yaşanıyor. Yıldız oyuncunun evlilik kararı tüm dengeleri değiştirdi. Tecrübeli futbolcunun kız arkadaşının İstanbul'da yaşamak istememesi ayrılık söylentilerini güçlendirdi. 26 yaşındaki sağ bekin anlaşma yenilemeye sıcak bakmadığı belirtildi. Yıl bitiminde kontratı sona erecek Nijeryalı yıldıza İngiltere'den Norwich City'nin ve Fransa'dan Lens'in talip olduğu iddia edildi. Deneyimli savunmacı 2. haftada oynanan Göztepe maçından bu yana Süper Lig'de Sarı-Lacivertli formayı giyemiyor.



ACUN ILICALI SESSİZ KALDI

Union SG maçında iki sarı kart gören oyuncu; Twente maçında kırmızı kart cezalısı olduğundan sahada olamamıştı. Bu gelişmeler doğrultunda tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da sözleşme görüşmelerine ilişkin durum karşısında sessiz kaldı. Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün televizyon programında Osayi'yle ilgili gelen soruya cevap vermemesi dikkat çekti. Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıktı. 371 dakika süre bulan 26 yaşındaki isim, 1 asistlik skor katkısı verdi.

1 KUPA KALDIRDI

2021 yılının devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Nijeryalı yıldız Osayi, Sarı-Lacivertli takımla Jorge Jesus döneminde Türkiye Kupasını kaldırdı.