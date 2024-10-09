Barış Alper Yılmaz son maçlardaki performansı yüzünden eleştirilerin hedefi oldu

Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz son maçlardaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusunun son maçlarda patlayıcı gücünü kaybettiği konuşuluyor. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 2023- 2024 sezonundan bu yana toplamda 83 maça çıktı. Bu süreçte Süper Lig'de 45 maçta boy gösteren Barış Alper, Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 karşılaşmada görev aldı. Milli Takım'da ise bu periyotta 15 maçta forma giydi. Barış Alper bu süreçte hiçbir sakatlık sorunu yaşamadı. Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde olan yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray'da 13 maçta forma giydi. 4 gol atarken 1 asist yaptı.

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