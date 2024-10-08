Gösterdiği performansla Galatasaray'ın uzun süren sol bek problemini ortadan kaldıran Ismail Jakobs'la ilgili üst üste iddialar ortaya atıldı. İlk olarak sosyal medyada Fransızca bir hesabın attığı, "Jakobs dizinden ameliyat olacak ve birkaç hafta forma giyemeyecek" mesajı ortalığı karıştırdı.

Ardından Senegal Fedarasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü Galatasaray Kulübü doktorlarından Ismail Jakobs'un sakatlandığı ve milli takıma alınmayacağı yönünde bir bildirim aldık. Ancak Jakobs'un pazar günü oynanan lig maçında kulübü Galatasaray tarafından sahaya çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını fark ettik. Bu durumda oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep ettik. Jakobs dün İstanbul'dan ayrıldı ve pazartesi sabahı milli takıma katıldı" ifadesi kullanıldı. Ancak Galatasaray kulübü iki iddiayı da yalanladı. Jakobs'un herhangi bir sakatlığının olmadığı ve milli ara sonrası forma giyebileceği belirtildi.