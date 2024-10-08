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Alman ekibi Augsburg’un Mert Kömür’ün peşinde

Fenerbahçe, Alman ekibi Augsburg’un 10 numarası Mert Kömür’ü gözüne kestirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Alman ekibi Augsburg’un Mert Kömür’ün peşinde

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Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara başladı. Genç yeteneklerin peşinde olan Sarı-Lacivertliler, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Kömür için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonunda oynayan genç yetenek için devre arasında Alman ekibine teklif yapması bekleniyor. Bu sezon Bundesliga ekibiyle 4 maça çıkan Mert, 1 gol atma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro alan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

20 KEZ MİLLİ OLDU
Mert Kömür, Almanya alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı giydi. 2 kez Almanya U20 takımında oynadı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

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