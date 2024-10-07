Okan Buruk’tan maç sonrası ilginç mesaj: Eleştiriler umurumda değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca kendisi hakkında yapılan eleştirilerin hiç umurunda olmadığını söyleyerek, "Eleştiriler olacak ama benim o şekilde kaybedecek vaktim yok. Takıma odaklanmak durumundayım. Eleştiriler beni hiç etkilemiyor. İyi şeyler söylendiğinde de ilgilenmiyorum. Bir maç kaybediyorsunuz sizi gömüyorlar" dedi. Maç kazandığı için eleştirilerden kurtulduğunu söyleyen Okan Buruk, "Şimdi Van Bronckhorst eleştirilir herhalde. Ülkemizde böyle biliyorsunuz. Biz yendiğimizde Mourinho eleştirildi. 2 haftadır ben eleştirildim. Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmaya çalışıyoruz" dedi.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Rigas Skola maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında tek değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezasından dolayı Rigas mücadelesinde oynayamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Günay Güvenç'ten kaleyi devraldı.



OSIMHEN TRİBÜNDE

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Nijeryalı forvet Victor Osimhen Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakmadı. 25 yaşındaki dünyaca ünlü golcü Alanyaspor maçını locadan takip etti.



KENDİLERİNE GELDİLER

Kasımpaşa ve Rigas beraberlikleri sonrası çok ağır eleştirilen alan Galatasaraylı futbolcular dünkü galibiyetle kendilerine geldiler. Gol sonrası yaşanan sevinç de görülmeye değerdi.