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Rennes’ten sıkı takip

2 yıl önce Rennes’e karşı 1 gol atan İrfan Can o tarihten beri Fransız ekibinin radarında. Rennes’den devre arası transfer döneminde sürpriz bir hamle gelebilir.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Rennes’ten sıkı takip

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Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Fransızlar'ın takibinde... Sarı-Lacivertliler'in 29 yaşındaki başarılı futbolcusu, 2022 yılında Rennes'de oynanan Avrupa Ligi maçında 1 gol atmış ve takımının en etkili oyuncusu olmayı başarmıştı. Fransa Ligi ekibi Rennes'in o tarihten beri İrfan Can Kahveci'yi yakından izlediği öğrenildi. Fransızlar'ın Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalması ve resmi teklifini yapması bekleniyor.

11 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Bu arada Fenerbahçe Yönetimi de Rennes'in ilgisi sonrasında İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme için çalışmalarını hızlandırdı. Tecrübeli oyuncunun yeni sözleşme konusunda henüz kararını vermediği de gelen haberler arasında. 2021 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti. Sarı-Lacivertliler'de 140 maçta görev alan yıldız futbolcu, 30 gol atarken 28 asist yapmayı başardı. 35 kez Milli Takım forması giyen İrfan Can Kahveci'nin 2 golü bulunuyor.

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