İsmail kulübeye abone

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İsmail Yüksek'i takımdan kesmiş ve Faslı orta saha Sofyan Amrabat'a ilk 11'de şans vermeye başlamıştı. Yıldız oyuncunun son maçlardaki performansı sonrasında İsmail Yüksek'in forma umudu iyece azaldı. Orta sahanın merkezinde Fred ve Amrabat'ın yeri sağlamlaşırken milli oyuncu kulübeye mahkum oldu. Süper Lig'de ilk 5 maçta 90 dakika sahada kalan milli oyuncu son iki maçta ise sonradan oyuna dahil oldu. Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında 45'er dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncunun gol ve asisti yok.

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