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Arda Turan'la yeniden doğdu

Eyüpspor’un başarısının mimarlarından Arda Turan’ın öğrencisi Ahmed Kutu’ya 4 yıl sonra milli davet geldi. Vincenzo Montella, genç golcüyü 6 aydır takip ediyordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Arda Turan’la yeniden doğdu

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Arda Turan'la performansını günden güne yükselten Eyüpsporlu Ahmed Kutucu, 4 yıl aranın ardından Milli Takım'a döndü. Genç golcü 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacak maçların aday kadrosuna çağrıldı. Vincenzo Montella, 6 aydır 24 yaşındaki forveti takip ediyordu. Almanya doğumlu yetenekli isim, A Milli Takım'da oynama şansını 2019 yılında 19 yaşında yakalamıştı. Şenol Güneş dönemindeki karşılaşmalarda milli futbolcu, gol ve asist katkısı yapamamıştı. 2023- 24 sezonu başında Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan oyuncu, o yıl 22 maçta 14 gol ve 4 asistlik performansıyla takımının tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olmuştu. Ahmed Kutucu, Süper Lig'de bu sezon 7 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkısıyla başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor.

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